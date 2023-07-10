Противоэпилептический препарат "Этосуксимид" готовятся ввести в гражданский оборот в РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Противоэпилептический лекарственный препарат международного непатентованного наименования (МНН) этосуксимид ввезен в Россию и готовится к вводу в гражданский оборот, сообщили в Минздраве России.

"Межведомственной комиссией выдано разрешение на временное обращение серии (партии) незарегистрированного в РФ лекарственного препарата по МНН Этосуксимид в лекарственной форме капсулы 250 мг 100. В настоящее время лекарственный препарат по МНН Этосуксимид в лекарственной форме капсулы 250 мг в объеме 15 тыс. упаковок ввезен на территорию России и готовится к вводу в гражданский оборот", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Распределение ввезенного препарата будет осуществлено пропорционально в соответствии с заявленной потребностью субъектов страны.

Также Минздрав совместно с Минпромторгом прорабатывает вопросы увеличения объемов производства лекарственного препарата торгового наименования "Суксимид" и сокращения сроков его вывода компанией ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика" на фармацевтический рынок России.

По информации АО "Фармимэкс", производство лекарственного препарата по МНН Этосуксимид под торговым наименованием "Суксимид" на территории РФ запланировано на второе полугодие 2023 года, добавили в министерстве.

Кроме того, Минздрав 19 мая зарегистрировал и разрешил к применению в России лекарственный препарат торгового наименования "Эпилексид" международного непатентованного наименования Этосуксимид в форме сиропа.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители детей с эпилепсией создали петицию, в которой просят государство обеспечить страну достаточным количеством отечественных препаратов с действующим веществом этосуксимид.