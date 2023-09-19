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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Минздрав заявил о полной обеспеченности препаратами от артериальной гипертензии

В ведомстве подтвердили, что в Россию с января перестали ввозить микардис

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Несмотря на прекращение ввоза в Россию лекарства от артериальной гипертензии микардис, страна полностью обеспечена аналогами отечественного и иностранного производства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава.

"В 2023 году в гражданский оборот было введено около 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с МНН Телмисартан (лекарство от высокого артериального давления и сердечной недостаточности) в дозировках 20, 40 и 80 мг российского и иностранного производства", - сказал представитель министерства.

Он подчеркнул, что всего на сегодняшний день в России зарегистрированы 13 препаратов телмисартанов.

"Таким образом, российский рынок антигипертензивных препаратов с МНН Телмисартан в полной мере ими обеспечен. Росздравнадзор совместно Минздравом России ведет мониторинг наличия лекарственных средств на отечественном рынке", - сообщили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что ООО "Берингер Ингельхайм" (организация, принимающая претензии от потребителей) 13 июля 2022 года официально уведомила Росздравнадзор о прекращении ввоза на территорию России микардис (МНН Телмисартан) и микардисплюс (МНН Гидрохлортмазид+Телмисартан) с января 2023 года.

"В текущем году данный препарат в гражданский оборот не вводился. По данным ФГИС МДЛП, на сегодняшний день остатки микардиса составляют около 23 тысяч упаковок. Это решение не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов", - подчеркнули в Минздраве.

"Ведомости" сообщили, что в российских аптеках возникла нехватка оригинального препарата микардиса с действующим веществом телмисартан, производством которого занимается германская Boehringer Ingelheim. Издание напомнило, что эта компания не объявляла о прекращении работы в России. Опрошенные газетой эксперты сказали, что остающиеся на рынке аналоги микардиса могут иметь побочные эффекты.

Минздрав Boehringer Ingelheim Германия Микардис
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