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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Полигон для испытания беспилотных автомобилей планируется ввести к 2025 году

Полигон для испытания беспилотных автомобилей планируется ввести к 2025 году
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Полигон для испытания беспилотных автомобилей, который создает министерство промышленности и торговли РФ с НАМИ, планируется ввести в 2024 году. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

"У нас на базе НАМИ разрабатывается полигон технологии автономности для автомобильной техники. Первый этап, который сейчас реализуется, в том числе с привлечением государственного финансирования в размере 4,5 млрд рублей. Мы рассчитываем, что к 2025 году этот полигон запустится и его основной задачей будет как раз апробирование всех технологий беспилотного движения, их стандартизация, в дальнейшем чтобы можно было их сертифицировать", - сказал Каримов на сессии "Современный транспорт: интеллектуальные платформы, беспилотники, искусственный интеллект" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

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По его словам, это создаст необходимую нормативную базу, чтобы обеспечить в дальнейшем взаимодействие участников между собой.

Каримов также отметил, что прорабатывается вопрос создания беспилотных полигонов по сельхозмашиностроению и в части рельсового транспорта.

Как сообщалось, Минпромторг и НАМИ создадут полигон для испытаний беспилотных автомобилей, общественного рельсового электротранспорта и сельхозтехники. Задачей полигона будет апробирование, стандартизация и сертификация разработок на базе искусственного интеллекта, а также подготовка специалистов.

Как заявлял директор петербургского "Горэлектротранса" Денис Минкин, всего полигонов будет три, они разместятся на разных площадках. Так, полигон для испытаний автомобильного транспорта будет создан в Москве, полигоны для испытаний сельхозтехники и рельсового транспорта – в Петербурге.

Минпромторг
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