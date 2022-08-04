В эксперимент с беспилотными авто предложено включить "Яндекс", Сбер и "Газпром нефть"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило проект постановления о введении сроком на три года экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере беспилотного грузового и пассажирского транспорта.

Проект под названием "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств на территориях отдельных субъектов РФ" опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Участниками ЭПР станут четыре компании, следует из текста проекта. Одна из них - ООО "Яндекс.Испытания" компании "Яндекс" - уже заявляла о намерении участвовать в эксперименте по запуску беспилотного транспорта.

Другими участниками должны стать логистическая "дочка" ПАО "Газпром нефть" ООО "Газпромнефть-Снабжение", ООО "Сбер Автомотив Технологии" (Sber Automotive Technologies, создана в 2020 году для развития автомобильных сервисов "Сбера") и петербургское ООО "НПО "СтарЛайн" бизнесменов Темура Аминджанова и Сергея Вильского.

"Яндекс" запустил первое беспилотное такси в Иннополисе (Татарстан) еще в 2018 году. Sber Automotive Technologies в апреле 2022 года начала перевозку пассажиров в своих беспилотниках в тестовом режиме, говорится на сайте компании. "Газпром нефть" в 2020 году заявляла об экспериментах с участием беспилотных автомобилей "КАМАЗ".

Экспериментальный режим в числе прочего предполагает возможность предоставления физическим и юридическим лицам услуги "заказа перевозки высокоавтоматизированным транспортным средством через информационный сервис".

В марте правительство утвердило постановление о работе экспериментального правового режима в сфере беспилотного транспорта. Предполагалось, что эксперимент будет реализоваться посредством беспилотников "Яндекса". Сообщалось, что ЭПР распространится на 158 улиц Москвы, Иннополис и федеральную территорию "Сириус".

В подготовленном Минэкономразвития проекте постановления о запуске ЭПР территории его проведения предлагается определить МинтрансуФ по согласованию с МВД, ФСО и регионами "в соответствии с инициативными предложениями" участников ЭПР.

Режим может быть организован на территории 41 региона - Москвы, Санкт-Петербурга, Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Крыма, Татарстана, Чувашии, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Челябинской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.