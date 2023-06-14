"КАМАЗ" начал тестировать беспилотные грузовики на трассе М-11

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Первые беспилотные грузовики "КАМАЗ" выехали на платную федеральную автотрассу М-11 Москва - Санкт-Петербург в рамках экспериментального правового режима, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска движения.

На автотрассу М-11 допускаются беспилотные транспортные средства, которые прошли оценку соответствия требованиям безопасности в испытательной лаборатории подведомственного Минпромторгу ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ), а также в отношении которых МВД России внесена запись об их отнесении к беспилотникам. В настоящее время "КАМАЗ" прошел соответствующие процедуры.

Ожидается, что следующими на трассу выйдут беспилотные грузовики "Сберавтотеха", завершившие процесс сертификации в НАМИ.

Ранее сообщалось, что правительство ввело на автотрассе М-11 Москва - Санкт-Петербург экспериментальный правовой режим, который позволит тестировать эксплуатацию беспилотных грузовиков и инфраструктуры для них.

Участниками "пилота" стали производители транспорта ПАО "КАМАЗ" и НПО "СтарЛайн", перевозчики ООО "Глобалтрак Лоджистик" (входит в группу Globaltruck), ПАО "Магнит", а также госкомпания "Автодор" как оператор инфраструктуры.

Правительство РФ в рамках проекта по созданию беспилотных логистических коридоров ставит задачу к 2030 году сделать "беспилотными" 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования.