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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Хуснуллин рассказал о схемах водоснабжения, связанных с Каховской ГЭС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Существуют различные схемы водоснабжения населенных пунктов, которые были запитаны по каналам из Каховского водохранилища, рассказал на Московском урбанистическом форууме вице-премьер Марат Хуснуллин.

"У нас водоканал, который на Крым идет, привязан к этому водохранилищу, и водоканалы, которые обеспечивают Запорожье и Херсонскую область. Поэтому если мы восстанавливаем плотину - это будет одна схема водоснабжения. Если не восстанавливаем - другая. Но мы и то и другое отрабатываем. И сегодня у нас задача, чтобы в населенных пунктах, которые были запитаны на эти каналы, вода была", - сказал он.

По его словам, решения есть и существует возможность подавать воду в каналы даже в существующей ситуации.

Хуснуллин отметил, что "по-правильному, надо Каховскую плотину восстанавливать", и напомнил, что у стройкомплекса уже есть опыт водоснабжения Крыма.

"Эту работу один в один мы сейчас делаем по новым территориям", - сказал вице-премьер.

Он уточнил, что основные работы федеральными силами по ситуации на Каховской ГЭС закончены, сейчас работы ведет региональный МЧС.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС на Днепре. Это привело к неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Днепр Запорожье Крым МЧС Марат Хуснуллин Каховская ГЭС
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