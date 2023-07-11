Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Суд обязал Марию Певчих опровергнуть фейки о бизнесмене Олеге Дерипаске

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к бывший сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистским и запрещен) Марии Певчих (признана в России иноагентом), сообщил "Интерфаксу" адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

По его словам, суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Марией Певчих в интернете об участии его в залоговых аукционах. По решению суда, Певчих должна опубликовать опровержение этих сведений на YouTube-канале "Популярная политика" и в "Коммерсанте".

Если она добровольно не исполнит решение суда после его вступления в законную силу, то к ней будет применена неустойка в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда, добавил адвокат.

"Считаем, что Певчих намеренно распространила ложные сведения об Олеге Дерипаске, с целью нанесения ему репутационного вреда. Намерены и в дальнейшем привлекать клеветников к ответу в судебном порядке", - сказал Мельников.

Поводом для иска стало февральское интервью Певчих Юрию Дудю (признан в России иноагентом), где она распространила недостоверную информацию об участии Дерипаски в залоговых аукционах в 90-х годах. Истец просил суд признать распространенные сведения ложными, обязать Певчих их опровергнуть и удалить. Материальных требований по иску не заявлялось.

Алексей Мельников Арбитражный суд Москвы ФБК Мария Певчих Олег Дерипаска Юрий Дудь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин

Дело о стрельбе по военному комиссару в Усть-Илимске направлено в суд

В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе

Что произошло за день: понедельник, 10 июля

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

"Ростелеком" начнет поставки программно-аппаратных комплексов для госсектора в 2024 году

Белоруссия и РФ намерены создать и запустить в серию двухмоторный 19-местный самолет

Путин подписал закон о предоставлении ВНЖ иностранцам-участникам СВО

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });