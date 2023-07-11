Суд обязал Марию Певчих опровергнуть фейки о бизнесмене Олеге Дерипаске

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к бывший сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистским и запрещен) Марии Певчих (признана в России иноагентом), сообщил "Интерфаксу" адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

По его словам, суд признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Марией Певчих в интернете об участии его в залоговых аукционах. По решению суда, Певчих должна опубликовать опровержение этих сведений на YouTube-канале "Популярная политика" и в "Коммерсанте".

Если она добровольно не исполнит решение суда после его вступления в законную силу, то к ней будет применена неустойка в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда, добавил адвокат.

"Считаем, что Певчих намеренно распространила ложные сведения об Олеге Дерипаске, с целью нанесения ему репутационного вреда. Намерены и в дальнейшем привлекать клеветников к ответу в судебном порядке", - сказал Мельников.

Поводом для иска стало февральское интервью Певчих Юрию Дудю (признан в России иноагентом), где она распространила недостоверную информацию об участии Дерипаски в залоговых аукционах в 90-х годах. Истец просил суд признать распространенные сведения ложными, обязать Певчих их опровергнуть и удалить. Материальных требований по иску не заявлялось.