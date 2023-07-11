Дайвинговые компании получили штрафы в Москве за нарушения с данными россиян

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве мировой судья судебного участка N422 Таганского района Тимур Вахрамеев назначил крупные административные штрафы дайвинговому сертификационному агентству International Training и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

Они признаны виновными в нарушении порядка локализации данных российских пользователей в России (ч. 8 ст. 13.11 КоАП), передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

International Training (ITI) назначен штраф на 1 млн рублей, PADI Americas Inc. - 1,5 млн рублей.

Как говорится в материалах дел, претензии к International Training возникли у Роскомнадзора из-за использования личных данных россиян при заполнении платежной формы на сайте агентства. В протоколе в отношении PADI указано, что компания использует не локализованные в России персональные данные россиян у себя на сайте, в частности, при регистрации пользователей и использовании ими личного кабинета.

Представители International Training в суд не явились. Юристы PADI участвовали в процессе и просили суд прекратить производство по делу, указав на процессуальные нарушения, а также на то, что компания сделала все возможное, чтобы не собирать персональные данные россиян, в том числе заблокировав доступ на сайт под российским IP-адресом.

International Training работает с 1994 года и представляет собой одно из крупнейших сертификационных дайвинговых агентств в мире, которое было образовано несколькими дайвинговыми учебными центрами.

PADI - самая большая профессиональная ассоциация инструкторов по дайвингу, основанная в 1966 году в США Ральфом Эриксоном и Джоном Крониным. Представляет собой международную сеть коммерческих центров и школ подводного плавания.