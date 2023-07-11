Мировой судья в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн руб. за отказ удалять фейки об СВО

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 4 млн рублей видеосервису Twitch, дочерней структуре корпорации Amazon, за отказа удалять подлежащую ограничению информации.

Соответствующее постановление огласил мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Twitch признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, сервису было вменено неудаление по уведомлениям Роскомнадзора различной видео- и текстовой информации по трем ссылкам, содержащей, как посчитала Генпрокуратура РФ, недостоверную информацию о специальной военной операции Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Представитель Twitch в суд не явился, дело было рассмотрено без него.

Twitch ранее уже был неоднократно оштрафован в России за неудаление запрещенного контента. Чаще всего претензии Роскомнадзора были связаны с публикациями недостоверной информации о проводимой Россией спецоперации на Украине. В общей сложности сервис получил штрафов на сумму более 20 млн руб.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.