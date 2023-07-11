Смерчи прогнозируются на восточном побережье Черного моря

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие два дня в Краснодарском крае будет сильный дождь, ветер, возможно формирование смерчей на побережье Черного моря, но вероятность их выхода на сушу невелика, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодные воздушные массы, которые доходят до Краснодарского края, приводят к тому, что там погода, что называется, не сахар. Сегодня и завтра еще сложная ситуация - сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с", - сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что из-за высокой температуры воды и затока холодных воздушных масс существует вероятность формирования смерчей на море на восточном побережье Черного моря, но "вероятность выхода на сушу небольшая".

Улучшения погоды, по его словам, можно ждать в четверг и пятницу, но в субботу и воскресенье опять, по предварительным данным, погодная ситуация осложнится.

Накануне в МЧС РФ сообщили, что в превентивных целях направили дополнительную аэромобильную группировку в пострадавший от ливня Туапсинский район Краснодарского края. Сотрудники МЧС продолжают работы в поселке Мирный на федеральной территории "Сириус", остаются подтопленными 80 придомовых участков и домовладений.

На территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение.