Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Смерчи прогнозируются на восточном побережье Черного моря

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие два дня в Краснодарском крае будет сильный дождь, ветер, возможно формирование смерчей на побережье Черного моря, но вероятность их выхода на сушу невелика, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодные воздушные массы, которые доходят до Краснодарского края, приводят к тому, что там погода, что называется, не сахар. Сегодня и завтра еще сложная ситуация - сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с", - сказал Вильфанд.

В РоссииВ Сочи из-за непогоды возникли проблемы у постояльцев небольших частных отелейЧитать подробнее

Также он сообщил, что из-за высокой температуры воды и затока холодных воздушных масс существует вероятность формирования смерчей на море на восточном побережье Черного моря, но "вероятность выхода на сушу небольшая".

Улучшения погоды, по его словам, можно ждать в четверг и пятницу, но в субботу и воскресенье опять, по предварительным данным, погодная ситуация осложнится.

Накануне в МЧС РФ сообщили, что в превентивных целях направили дополнительную аэромобильную группировку в пострадавший от ливня Туапсинский район Краснодарского края. Сотрудники МЧС продолжают работы в поселке Мирный на федеральной территории "Сириус", остаются подтопленными 80 придомовых участков и домовладений.

На территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение.

Последствия ливня в Сочи

8
Гидрометцентр Роман Вильфанд Чёрное море Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сервис Discord оштрафовали на 6 млн руб. за неудаление порнографического контента

Пропавшие в Прикамье туристы найдены живыми и здоровыми

Пропавшие в Прикамье туристы найдены живыми и здоровыми

Dropbox оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Dropbox оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Песков заявил, что у него нет новой информации о договоренностях с Пригожиным

В Кремле назвали потенциально опасным для Европы ускоренное принятие Украины в НАТО

В Кремле назвали потенциально опасным для Европы ускоренное принятие Украины в НАТО

В Пермском крае пропала группа из двух десятков туристов с детьми

В Пермском крае пропала группа из двух десятков туристов с детьми

ФСБ в Пермском крае задержала сотрудника банка, подозреваемого в переводе денег для ВСУ

ФСБ в Пермском крае задержала сотрудника банка, подозреваемого в переводе денег для ВСУ

Twitch получил второй за день штраф за неудаление информации - теперь на 3 млн рублей

Суд обязал Марию Певчих опровергнуть фейки о бизнесмене Олеге Дерипаске

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 190 машин
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });