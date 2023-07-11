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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Дума разрешит использовать антидроновые комплексы только силовикам и ЧОПам

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Использовать средства противодействия беспилотникам разрешат только силовым ведомствам, структурам вневедомственной охраны и частным охранным предприятиям, которые пройдут отбор Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Об этом будет сказано в поправках к законопроекту № 323987-8 о праве силовых ведомств сбивать беспилотники, который в мае был принят в первом чтении. Поправки сейчас дорабатывают на площадке Госдумы, отметил депутат - один из авторов законопроекта.

"Предложения ряда ведомств, включая Минцифры, наделить аналогичными полномочиями отраслевые организации, считаю преждевременными. Использовать "антидроновые комплексы" должны только те, кто имеет соответствующую подготовку и квалификацию", - добавил Хинштейн.

В первоначальной редакции законопроект внесли в Госдуму в марте.

Александр Хинштейн Минцифры Госдума Росгвардия
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