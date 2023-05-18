Законопроект о праве силовиков пресекать движение любых беспилотников прошел I чтение

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников.

"Законопроектом предлагается расширить существующие полномочия Росгвардии, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ГУ СП (Главное управлении специальных программ - ИФ) при президенте РФ по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов (наземных, подземных, водных)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту 323987-8.

Такое пресечение будет осуществляться посредством их уничтожения или повреждения, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления. Также эти полномочия будут предоставлены сотрудникам ведомственной охраны.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн напоминал, что действующее законодательство позволяет силовикам противостоять исключительно воздушным летательным беспилотникам.

"Актуальность нашей инициативы - очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях", - отметил парламентарий.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце марта.