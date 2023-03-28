Силовиков в РФ могут наделить правом пресекать движение любых беспилотников

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о внесении законопроекта, позволяющего МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП (Главное управление специальных программ президента РФ - ИФ), а также организациям ведомственной охраны пресекать движение любых беспилотников.

"Сегодня вместе с коллегами внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности: как надводных и подводных, так наземных и даже подземных", - написал Хинштейн во вторник в своем телеграм-канале.

Он отметил, что действующее законодательство позволяет силовикам противостоять исключительно летательным беспилотникам.

"Актуальность нашей инициативы - очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионнно-террористических целях", - отметил глава комитета.

Он рассчитывает, что законопроект будет принят Госдумой в самое ближайшее время.