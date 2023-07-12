Уровень воды упал в реках после подтоплений в Туапсинском районе

В четырех поселениях введен режим ЧС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реках на территории Туапсинского района Краснодарского края начинает постепенно снижаться, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение, и напомнил отдыхающим об опасности купания в такую погоду.

Оперштаб региона сообщает об эвакуации населения из подтопленных домов в Туапсинском районе, введен режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.

Отмечается, что из зон подтопления жителей подтопленных домов эвакуируют в пункты временного размещения. Работают все экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе Кубани из-за угрозы подтопления началась эвакуация маломобильных жителей.

Кроме того, спасатели уже эвакуировали из леса туристическую группу из 40 человек (из них 37 - дети). Все они размещены в поселке Дефановка.

Пресс-служба Госавтоинспекции Кубани сообщала, что движение транспорта перекрыто с 1430-го по 1437-й км трассы М-4 Дон в Туапсинском районе в связи с переливом воды высотой в полметра.