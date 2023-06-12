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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Штормовое предупреждение из-за непогоды продлено на Кубани до 14 июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Ливень, град, сильный ветер и подъемы уровня рек прогнозируются на территории Краснодарского края в ближайшие несколько дней, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"В течение суток 13 и 14 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ухудшения погодных условий на Кубани до 14 июня продлено штормовое предупреждение.

Как добавили в пресс-службе ведомства, "на реках бассейна реки Кубани юго-восточной территории края (Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Гулькевический, Курганинский, Апшеронский и Усть-Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок".

Краснодарский край
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