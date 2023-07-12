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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Почти 240 домовладений оказались подтопленными в Туапсинском районе Кубани

Почти 240 домовладений оказались подтопленными в Туапсинском районе Кубани
Фото: Владимир Тагунов/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидируют последствия непогоды в Туапсинском районе Краснодарского края, где подтопленными оказались более 300 придомовых территорий, сообщает пресс-служба МЧС России в среду.

"Вследствие выпадения сильных осадков в виде дождя на территории Туапсинского района произошел подъем уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. (...) По состоянию на 10:00 в десяти населенных пунктах Туапсинского района подтоплено 316 придворовых территорий, из них в 239 домовладений зашла вода", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что существовала угроза подтопления поселков Тенгинка, Лермонтово и Новомихайловка.

"В превентивных целях была проведена эвакуация жителей поселка Лермонтово по улице Ленина и Совхозная в пункт временного размещения в поселке Тенгинка", - сообщили в пресс-службе.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено более 200 человек и 51 единица техники.

Ранее сообщалось, что жителей Туапсинского района Кубани эвакуируют из затопленных домов в пункты временного размещения. В четырех поселениях района введен режим ЧС.

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