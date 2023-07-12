Песков назвал вбросом сообщения о том, что "Вагнер" доходил до ядерной базы в Воронеже-45

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросом сообщения о том, что бойцы группы "Вагнер" в ходе попытки мятежа достигли складов ядерного оружия в Воронеже-45.

"У Кремля нет такой информации", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Похоже на очередной вброс", - отметил он.

Ранее появились сообщения, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что 24 июня бойцы группы "Вагнер" достигли складов ядерного оружия в Воронеже-45. По его словам, они хотели захватить часть ядерных боеприпасов.