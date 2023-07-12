В Белоруссии хотят привлечь представителей ЧВК "Вагнер" к подготовке спецназа МВД

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Отряды спецназа МВД Белоруссии тренируют инструкторы с боевым опытом, также идут переговоры о привлечении к подготовке представителей ЧВК "Вагнер", сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков.

"Эти спецподразделения тренировались инструкторами СОБРа, инструкторами, имеющими боевой опыт, которые прошли и Сирию, и Ливию. Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт", - сказал Карпенков в среду после проведенной инспекции боеготовности отряда спецназначения "Тайфун" в Гродно. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам замглавы МВД, все отряды укомплектованы контрактниками, которые отслужили не менее 3-5 лет во внутренних войсках, многие служили в подразделениях специального назначения.

"Основное предназначение отрядов специального назначения - повышение боевых возможностей в особых условиях. Это борьба с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями. Чтобы этот навык был, мы уже работаем на протяжении нескольких месяцев, прикрываем нашу государственную границу, работаем в тесном взаимодействии и с пограничниками, и силами специальных операций", - сообщил Карпенков.

Он отметил, что подразделения спецназа хорошо оснащены, в том числе ударными беспилотниками и тяжелой техникой.

"У нас имеется самое современное оружие, самая современная специальная техника, в том числе и тепловизионные прицелы, и квадрокоптеры (не только разведывательные, но и разведывательно-ударные). Любую цель, которая будет выявлена нашими разведчиками на дальности до 10 км, мы можем уничтожить нашими квадрокоптерами", - заверил Карпенков.

"Мы будем осваивать все, что используется и применяется в Украине, а также ставить у себя на вооружение", - подчеркнул командующий внутренними войсками Белоруссии.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов задействовать ЧВК "Вагнер" в республике.

"Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно", - сказал Лукашенко на встрече с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце Независимости в Минске.

"Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки", - добавил глава государства.