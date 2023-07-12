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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Принят закон о ретроактивном изменении договоров по решению суда

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, разрешающий судам определять дату изменения или расторжения договора из-за существенного изменения обстоятельств. Сейчас обязательства по договору прекращаются или изменяются только с момента вступления решения суда в силу.

Документ № 285552-8 правительство РФ внесло в парламент в конце января 2023 года.

По действующим правилам, договор может быть изменен или расторгнут из-за существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. Если стороны не достигли соглашения, то договор может быть изменен или расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны. При этом обязательства по договору считаются прекращенными или измененными с момента вступления в силу решения суда.

Принятый документ предусматривает возможность расторжения или изменения договора с конкретной даты, установленной судом - так называемое правило о ретроактивном изменении или расторжении договора. Эта дата определяется судом, говорится в документе, "исходя из существа договора и (или) характера правовых последствий его изменения, но не может быть ранее даты наступления обстоятельств, послуживших основанием для изменения или расторжения договора".

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Он будет применяться и к договорам, заключенным ранее, если ко дню вступления в силу закона обязательства по таким договорам не прекратились и в отношении таких договоров не вынесены решения суда.

Госдума
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