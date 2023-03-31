Комитет Госдумы одобрил законопроект о ретроактивном изменении договоров по решению суда

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству одобрил к принятию в первом чтении законопроект, по которому в случае судебного расторжения или изменения договора в рамках Гражданского кодекса (ГК) РФ допускается изменение его условий с даты, которую укажет суд. Сейчас - с момента вступления в силу решения суда.

Законопроект № 285552-8 правительство внесло в парламент в конце января.

Сейчас по закону, существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения. Если стороны не достигли соглашения, то договор может быть изменен или расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны. При этом обязательства по договору считаются прекращенными (или измененными) с момента вступления в силу решения суда.

Внесенный законопроект предлагает прописать возможность расторжения или изменения договора с конкретной даты, установленной судом - так называемое правило о ретроактивном изменении или расторжении договора.

Думский комитет по законодательству в заключении напоминает, что ретроактивное изменение или расторжение договора по соглашению сторон в настоящий момент допускается, если это вытекает из соглашения о расторжении договора или характера изменения договора, то есть является потенциально возможным и признается правомерным. "Правило о ретроактивном изменении или расторжении договора может быть распространено и на случаи изменения или расторжения договора в судебном порядке", - соглашается комитет.

При этом депутаты предлагают ко второму чтению проработать вопрос о том, какой наиболее ранний момент может быть указан в судебном акте как тот момент, с которого обязательства считаются измененными или прекращенными.

В первом чтении законопроект должен быть рассмотрен 4 апреля.