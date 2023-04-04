Поправки о ретроактивном изменении договоров по решению суда прошли I чтение

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, но которому в случае судебного расторжения или изменения договора в рамках Гражданского кодекса допускается изменение его условий с даты, которую укажет суд. Сейчас изменение условий возможно с момента вступления в силу решения суда.

Документ № 285552-8 правительство внесло в парламент в конце января.

Сейчас по закону существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения. Если стороны не достигли соглашения, то договор может быть изменен или расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны. При этом обязательства по договору считаются прекращенными (или измененными) с момента вступления в силу решения суда.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает прописать возможность расторжения или изменения договора с конкретной даты, установленной судом - так называемое правило о ретроактивном изменении или расторжении договора.

Думский комитет по законодательству в заключении на законопроект напоминал, что ретроактивное изменение или расторжение договора по соглашению сторон сейчас допускается, если это вытекает из соглашения о расторжении договора или характера изменения договора, то есть является потенциально возможным и признается правомерным.

"Правило о ретроактивном изменении или расторжении договора может быть распространено и на случаи изменения или расторжения договора в судебном порядке", - считает комитет.

Ко второму чтению по предложению профильного комитета планируется проработать вопрос о том, какой наиболее ранний момент может быть указан в судебном акте как тот момент, с которого обязательства считаются измененными или прекращенными.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.