Пожар в свердловской деревне Шайдуриха локализован

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возникший накануне крупный пожар в деревне Шайдуриха Свердловской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в четверг.

"Пожар локализован на площади 4100 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется задействовать авиацию - вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны.

Также в готовности находится самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, ночью он прибыл в г. Екатеринбург.

Всего к тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

В Шайдурихе сгорело 41 строение, в частности - 13 домов, 26 дач и здание не функционирующего детсада. Было эвакуировано 290 человек, в том числе 36 детей, для них во дворце культуры Невьянска развернут пункт временного размещения.

Население деревни составляет 365 человек (170 жилых домов).

Пожар, по предварительным данным, не носит криминальный характер, пришел из леса.

В лесах городского округа Невьянск введен режим ЧС до 12:00 21 июля.