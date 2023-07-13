Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина по делу о коррупции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максима Паршина, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина отказано. Судом в отношении Паршина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", - рассказали агентству в суде в четверг.

Таким образом, суд отказал следствию в заключения Паршина в СИЗО.

Паршину, по данным суда, предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, в четверг суд отказался по ходатайству следствия избрать заключение в СИЗО в качестве меры пресечения другому фигуранту дела Паршина - бизнесмену Александру Моносову, которому вменяется дача особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Предприниматель отправлен под домашний арест до 12 сентября.

О задержании Паршина стало известно ранее в четверг. В Минцифры "Интерфаксу" заявили, что в связи с проводимыми в отношении Паршина следственными действиями ведомство "оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам".

Паршин был назначен замглавы Минцифры в августе 2018 года - еще при прежнем главе министерства Константине Носкове.

В Минцифры Паршин занимается развитием информационных технологий, созданием благоприятных условий для российских ИТ-компаний, подготовкой кадров для цифровой экономики, формированием и исполнением федерального бюджета, администрированием доходов и деятельности подведомственных организаций.

Также он курирует деятельность Московского технического университета связи и информатики, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.