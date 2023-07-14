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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Что случилось этой ночью: пятница, 14 июля

Домашний арест замглавы Минцифры Паршина, заявление ЕК об ответственности РФ за продление зерновой сделки, сообщение США о поставках кассетных боеприпасов Украине

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина по делу о коррупции. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Назначенная мера пресечения будет действовать до 12 сентября 2023 года.

- Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки. Урсула фон дер Ляйен добавила, что отмена соглашения приведет к последствиям для мировой продовольственной безопасности.

- Пентагон сообщил, что США уже поставили Украине кассетные боеприпасы. При этом представитель военного ведомства не уточнил, применяли ли их уже украинские военные или нет.

- Путин заявил, что вопрос о легализации ЧВК должен обсуждаться в Госдуме и правительстве. Отвечая на вопрос о юридическом статусе группы "Вагнер", президент пояснил, что ее "не существует", так как в России нет закона о частных военных организациях.

- Байден разрешил задействовать до трех тысяч американских резервистов в Европе. По мнению представителя Пентагона, это решение позволит усилить поддержку союзников США и сохранить расширенное американское присутствие за рубежом.

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