Курская АЭС отключила энергоблок №4 на ремонт

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Курская АЭС временно отключила от сети четвертый энергоблок для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба атомной станции.

13 июля в 21:30 на энергоблоке №4 Курской АЭС началась разгрузка по предварительно поданной и согласованной заявке для проведения профилактических работ на тепломеханическом оборудовании реакторного цеха. 14 июля около 8 утра блок полностью отключен от сети в соответствии с проектным алгоритмом, говорится в сообщении.

В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №2. Энергоблок №3 – в текущем плановом ремонте с 25 мая. Энергоблок №1 эксплуатируется с 19 декабря 2021 года в режиме без генерации.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Курская АЭС более чем на 80% обеспечивает энергопотребление Курской, Орловской и Белгородской областей с населением 3,41 млн человек. На станции четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 ГВт. Они были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах соответственно. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.