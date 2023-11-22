Курская АЭС выгрузила последнюю тепловыделяющую сборку из реактора первого энергоблока

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Курская АЭС выгрузила последнюю тепловыделяющую сборку из реактора первого энергоблока, который с декабря 2021 года находится в режиме эксплуатации без генерации, сообщила пресс-служба атомной станции.

"21 ноября 2023 года завершен первый этап подготовки к выводу из эксплуатации энергоблока № 1 Курской АЭС: с опережением графика выполнена выгрузка последней отработавшей тепловыделяющей сборки (ТВС) из активной зоны реактора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выгрузки ядерного топлива использование блоков в качестве источников энергии уже невозможно.

"Цель нашей деятельности – удалить с блока ядерное топливо. После чего приступим к демонтажу оборудования. Это штатная технологическая операция. Разгрузочно-загрузочная машина извлекла кассету и перенесла ее в бассейн выдержки", - приводятся в сообщении слова директора Курской АЭС Александра Увакина.

Ранее энергоблок №1 Курской АЭС был остановлен и переведен в режим работы "без генерации электроэнергии". За время эксплуатации он выработал свыше 251 млрд кВт.ч электроэнергии. За последние 15 лет, что энергоблок работал сверх срока, им выработано 100 млрд кВт.ч (почти 40% от выработки за 45 лет). Это стало возможным благодаря глубокой модернизации, которая проводилась на блоке.

К выгрузке отработавших ТВС приступили в июле 2022 года. Первая партия составила 300 кассет. Часть топлива направили на "дожигание" в реакторы действующих энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС.

Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны. Доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%. На станции четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 3 ГВт (за вычетом блока №1). Они были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах соответственно. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.

На замену выбывающим мощностям ведется строительство первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2 поколения "3+", сооружаемых по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. Проектный срок службы основного оборудования увеличился в 2 раза, до 60 лет. Мощность каждого энергоблока выросла до 1255 МВт, что на 25,5% больше по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС.