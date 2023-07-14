Песков сказал, что новых элементов в позиции РФ по "зерновой сделке" нет

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "Новых элементов" по "зерновой сделке" пока нет, российская позиция накануне была изложена президентом РФ Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова спросили, нет ли в графике главы государства разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который заявил, что планирует переговорить с российским лидером до момента истечения срока действия "зерновой сделки" 17 июля.

"Нет, пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован. Вчера президент изложил свою позицию по этой сделке. По-прежнему никаких новых элементов пока нет", - сказал Песков.

У него уточнили, в чем будет заключаться возможная приостановка участия России в сделке и будет ли РФ препятствовать выходу судов с зерном.

Пресс-секретарь в ответ напомнил, что до окончания срока действия сделки еще остается несколько дней и "после дополнительной проработки этих, в том числе, вопросов", Кремль сообщит о принятом решении.