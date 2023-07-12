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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Генсек ООН направил Путину письмо с предложением по "зерновой сделке"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением по сохранению черноморской зерновой инициативы, сообщил в среду представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсек вчера направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, нацеленное на согласование необходимого дальнейшего выполнения меморандума о взаимопонимании (между РФ и ООН - ИФ) и поддержание функционирования важной черноморской сделки", - сказал Дюжаррик на брифинге.

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"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. Нынешний срок действия черноморской зерновой инициативы истекает 17 июля. Также 22 июля 2022 года в Стамбуле первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции сроком на три года.

Действие зерновой инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.

В июне генсек ООН заявил об упорной работе над продлением зерновой сделки. При этом он выразил беспокойство по поводу того, что в июле РФ может из нее выйти.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва думает над тем, чтобы выйти из "зерновой сделки".

"К сожалению, нас в очередной раз обманули - ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, страхование, платежи, подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Там было много всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН. Не сделано ничего", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, нужна ли России "зерновая сделка".

Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза - они главный получатель украинского зерна, оно подешевле - и им хорошо, и Украине за это деньги платят".

Антониу Гутерриш Владимир Путин ООН
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