В очереди перед Крымским мостом со стороны полуострова скопилось почти 400 машин

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Очередь перед Крымским мостом со стороны полуострова выросла почти до 400 машин, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00: в очереди со стороны Керчи находится 395 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Кубани затруднений при проезде на мост нет.

В полдень воскресенья в очереди из Крыма стояло 150 автомобилей, время ожидания досмотра оценивалось в час.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникли в воскресенье из-за большого потока туристов и временной остановки движения, их удалось ликвидировать только к вечеру вторника.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост фиксировалась в понедельник со стороны Кубани - в ней насчитали 1310 транспортных средств.

Сейчас на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.

На ручном досмотре работает примерно по 40 постов с каждой стороны моста. Прохождение досмотра в ручном режиме занимает 7-8 минут.