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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Ожидание в очереди на Крымский мост со стороны Кубани выросло до двух часов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Очередь из автомобилей для проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась почти до четырехсот машин к 8:00 воскресенья, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очередь составляет 390 машин. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

К 7:00 на подходе к Крымскому мосту со стороны Кубани в очереди было 280 машин. Очереди со стороны Крыма в воскресенье не наблюдалось.

1 июля при подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани возникла пробка, в пике в выходные дни она доходила до 13 км. 5 июля стало известно, что затор в этом направлении устранен. В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявляли, что причиной многокилометровой очереди стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Краснодарский край Крымский мост
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