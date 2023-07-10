Время ожидания в очереди на Крымский мост со стороны Кубани выросло до шести часов

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Более 1,3 тыс. автомобилей находятся в очереди к Крымскому мосту в понедельник по состоянию на 10:00, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00: в очереди со стороны Тамани находится 1 310 транспортных средств. Время ожидания - около шести часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи затруднений для проезда нет.

К 9:00 очередь на мост со стороны Тамани насчитывала 1 229 автомобилей, время ожидания досмотра оценивалось в пять часов.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров. Сообщалось, что максимальное количество машин в ней составило 860 к 15:00. К полуночи очередь удалось уменьшить до 90 автомобилей.