Мособлизбирком отказал в регистрации одному из пяти кандидатов в губернаторы

Борис Надеждин не набрал необходимое число подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мособлизбирком завершил регистрацию кандидатов на участие в выборах губернатора Московской области, которые пройдут в сентябре, зарегистрированы четыре кандидата, одному в регистрации отказано, сообщила пресс-служба комиссии.

Необходимое число подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения и полный набор документов представили действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев ("Единая Россия"), заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин ("Справедливая Россия").

Президент фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борис Надеждин, подавший заявление на участие в выборах от партии "Гражданская инициатива", не собрал необходимое количество подписей депутатов советов депутатов, сказали в пресс-службе Мособлизбиркома.

Выборы губернатора Московской области пройдут 8-10 сентября.