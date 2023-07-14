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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Собянин заработал более 13 млн рублей в 2022 году

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком обнародовал на своем сайте сведения о доходах за 2022 год кандидатов в мэры Москвы; согласно этим данным, действующий мэр столицы Сергей Собянин заработал за прошлый год более 13 млн рублей.

Ранее МГИК зарегистрировал пятерых претендентов: Сергея Собянина, который был выдвинут московским отделением "Единой России", вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова; вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"); члена бюро московского горкома КПРФ, председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонида Зюганова и первого заместителя руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Дмитрия Гусева.

Согласно сведениям о доходах, Собянин в 2022 году заработал 13 323 560 руб. Также, по состоянию на 1 июня 2023 года, в его собственности находится квартира площадью 144,10 кв. м.

Гусев задекларировал доход в 6 201 475 руб.

Чернышов заработал в прошлом году 9 374 299 руб.

Зюганов задекларировал доход на сумму 7 940 745 руб.

Даванков заработал 9 622 303 руб.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября.

Мосгоризбирком Сергей Собянин Москва
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