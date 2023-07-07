Зарегистрированы четыре кандидата в губернаторы Подмосковья

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Московской области зарегистрированы четыре кандидата на выборы губернатора, сообщила избирательная комиссия региона.

Действующий губернатор Андрей Воробьев, выдвигающийся о "Единой России", собрал 94 подписи депутатов в свою поддержку из 55 муниципалитетов, Кирилл Жигарев от ЛДПР представил 94 подписи, собранные в 46 муниципальных образованиях региона, Александр Наумов от КПРФ набрал 94 подписи в 45 муниципальных образованиях, Анатолий Никитин ("Справедливая Россия"), представил 94 подписи, собранные в 47 муниципальных образованиях.

Прием документов от выдвиженцев Мособлизбирком завершил 6 июля. Документы предоставили Воробьев, Жигарев, Наумов, Никитин и президент фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борис Надеждин ("Гражданская инициатива").