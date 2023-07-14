Очередь на Крымский мост со стороны Керчи ликвидирована

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Автомобильная очередь перед Крымским мостом со стороны Крыма ликвидирована в пятницу вечером, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту (Минтранс рекомендовал этот канал как источник информации).

"20:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Со стороны Краснодарского края пробки на мост не было с 11:00.

К 16:00 очередь из Крыма перед въездом на мост достигла максимума за пятницу - 716 машин. После этого Минтранс Крыма заявил об увеличении досмотровых постов на мосту со стороны Керчи. К 18:00 в пробке стояло уже менее 500 машин, в 19:00 - 310 машин.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения.

Сейчас на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.