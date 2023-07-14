Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи ликвидирована

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Автомобильная очередь перед Крымским мостом со стороны Крыма ликвидирована в пятницу вечером, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту (Минтранс рекомендовал этот канал как источник информации).

"20:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Со стороны Краснодарского края пробки на мост не было с 11:00.

К 16:00 очередь из Крыма перед въездом на мост достигла максимума за пятницу - 716 машин. После этого Минтранс Крыма заявил об увеличении досмотровых постов на мосту со стороны Керчи. К 18:00 в пробке стояло уже менее 500 машин, в 19:00 - 310 машин.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения.

Сейчас на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем все автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.

Крымский мост Крым Минтранс Керчь Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 14 июля

Фигуранту дела об убийстве Станислава Ржицкого предъявлено обвинение

Реальный эффективный курс рубля в январе-июне снизился на 20,3%

Индекс МосБиржи в пятницу превысил 2900 пунктов на внешнем оптимизме

В РФ расширили перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю

Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада

Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада

Мособлизбирком отказал в регистрации одному из пяти кандидатов в губернаторы

Мособлизбирком отказал в регистрации одному из пяти кандидатов в губернаторы

После аварии с гексафторидом урана медпомощь потребовалась 24 работникам

После аварии с гексафторидом урана медпомощь потребовалась 24 работникам

Увеличено число досмотровых постов на Крымском мосту для ликвидации пробок

Военные РФ предупредили о минной опасности в северо-западной части Черного моря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });