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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани ликвидирована

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пробка из автомобилей на обязательный досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края ликвидирована, затруднений проезда нет, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"13:00: со стороны Тамани затруднений нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средств, а время ожидания досмотра - около часа.

Ранее сообщалось, что скопившая с утра четверга пробка перед мостом со стороны Кубани практически исчезла к полудню, однако скопление машин образовалось со стороны Крыма.

В четверг максимальное скопление машин - 620 - было зафиксировано рано утром со стороны Краснодарского края. Тогда время ожидания досмотра оценивалось в три часа.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникли в воскресенье из-за большого потока туристов и временной остановки движения, их удалось ликвидировать только к вечеру вторника.

Максимального размера пробка на въезде на Крымский мост фиксировалась в понедельник со стороны Кубани - в ней насчитали 1310 транспортных средств.

Другой телеграм-канал о ситуации на мосту, запущенный властями Краснодарского края, объяснял увеличение утреннего затора пересменкой персонала на пунктах досмотра, непогодой на Кубани и массовым возвращением крымчан домой, стабильным турпотоком в Крым. Также среди причин назывались нарушители правил дорожного движения, которые объезжают очередь, и несоблюдение правил подготовки к досмотру.

Сейчас на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы.

Крымский мост Краснодарский край
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