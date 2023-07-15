Москва готова организовать трехстороннюю встречу глав МИД по проблеме Карабаха

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил о готовности Москвы в ближайшее время организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России для обсуждения проблемы карабахского урегулирования и согласования мирного договора.

В заявлении российского МИД, распространенном в субботу, говорится, что в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

"Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента", - отметили в МИД РФ.

В заявлении ведомства говорится, что "в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности".

"Неотъемлемой частью данного соглашения должны стать надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы", - сказали в МИД РФ.

Отмечается, что российская сторона готова "в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа".

"Вызывает озабоченность то обстоятельство, что сегодня ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается по негативному сценарию. Углубляется гуманитарный кризис на данной территории. Местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения. Это может повлечь за собой самые драматические последствия для карабахских армян - простых жителей региона", - говорится в заявлении МИД РФ.

В нем содержится настоятельный призыв к азербайджанскому руководству "принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления беспрепятственного передвижения по нему граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, а также энергоснабжения региона".