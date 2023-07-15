Премьер Армении и глава Евросовета обсудили вопросы армяно-азербайджанского урегулирования

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян обсудил в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем вопросы предстоящей в субботу встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Премьер-министр Армении и глава Евросовета обсудили вопросы, касающиеся сегодняшней трехсторонней встречи, а также выполнения достигнутых на предыдущих встречах договоренностей", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля запланирована в субботу в Брюсселе в 14:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян ранее сообщила, что Пашинян передал Мишелю письмо главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, адресованное международному сообществу.

Накануне пресс-служба Арутюняна распространила текст письма руководителям всех стран-членов Совета безопасности ООН, генеральному секретарю ООН, действующему председателю ОБСЕ, председателю Европейского Совета, генеральному секретарю Совета Европы, а также премьеру Армении, в котором "содержится требование в соответствии с принятыми международными обязательствами предпринять срочные и действенные шаги по прекращению осуществляемой Азербайджаном незаконной и тотальной блокады Арцаха".