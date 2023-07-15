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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьером Армении Николом Пашиняном.

В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также вопрос возвращения представителей Общины Западного Азербайджана.

Встреча длилась около трех часов.

По итогам переговоров ожидается заявление Мишеля.

Азербайджан Ильхам Алиев Армения Никол Пашинян Евросовет Шарль Мишель
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