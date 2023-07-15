Завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Евросовета Шарлем Мишелем и премьером Армении Николом Пашиняном.
В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также вопрос возвращения представителей Общины Западного Азербайджана.
Встреча длилась около трех часов.
По итогам переговоров ожидается заявление Мишеля.