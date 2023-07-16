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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Пробка при заезде на Крымский мост растянулась почти на тысячу машин

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края утром в воскресенье насчитывает почти тысячу автомобилей, ожидание в ней оценивается в три часа, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подъездах к мосту.

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"7:00: в очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Крыма затруднений для проезда нет.

Пробка на въезде на Крымский мост в субботу утром достигла максимума из 500 машин к 10:00. После некоторого уменьшения она снова выросла до 600 авто к 14:00, а затем периодически снижалась и снова увеличивалась.

Максимума скопление транспорта перед мостом со стороны Крыма достигло в 14:00 - стояло 600 машин. После этого пробка начала уменьшаться и к 20:00 исчезла.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.

Краснодар Крымский мост Крым
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