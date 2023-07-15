Пробка на Крымский мост в Кубани за час выросла в два раза

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края за час увеличилась в два раза, в очереди более 350 машин, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"21:00: в очереди со стороны Тамани находится 355 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Часом ранее в пробке на мост со стороны Кубани было 158 автомобилей.

Уточняется, что со стороны Крыма затруднений для проезда нет.

Пробка на въезде на Крымский мост в субботу утром образовалась со стороны Краснодарского края к 7:00 - на этот момент в ней было чуть более 300 автомобилей. Уже к 9:00 она превысила 400 машин, к 10:00 приблизилась к 500 авто, после чего начала уменьшаться и к 14:00 исчезла. Небольшое скопление транспорта на этом направлении было зафиксировано в 19:00, после чего пробка снова начала стремительно расти и за последние два часа увеличилась в 11 раз.

Со стороны Крыма с раннего утра не было затруднений для проезда по Крымском мосту - они начались в 10:00, а всего часом позднее здесь было уже 245 машин и ожидание досмотра составляло около часа. Максимума скопление транспорта достигло в 14:00, когда в очереди из Крыма стояло 600 машин. После этого пробка начала уменьшаться и к 20:00 исчезла.

Пробки при въезде на мост в обоих направлениях возникали ранее из-за большого потока туристов и временной остановки движения.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.