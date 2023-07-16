Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 июля

Пожар в Омске, пробка на Крымском мосту, атака беспилотников на Севастополь

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пожар площадью 1,1 тыс. кв. м. произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в Омске. Возгорание локализовано, пострадавших нет.

- Пробка при заезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась почти на тысячу машин. Со стороны Крыма затруднений для проезда нет.

- Восемь беспилотников нейтрализованы в районе Севастополя. Об этом заявил губернатор Севастополя.

- В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО для глобальной стабильности. Об этом сказал глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента.