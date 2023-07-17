Аксенов призвал выбирать сухопутный маршрут через новые регионы вместо Крымского моста

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - От поездок через Крымский мост нужно воздержаться, заявил глава республики Сергей Аксенов после информации о чрезвычайном происшествии в районе одной из опор.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - написал он в своем телеграм-канале.

Аналогичную рекомендацию опубликовал Минтранс России.

"В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам", - сообщается в телеграм-канале министерства.

Министерство курортов и туризма Крыма развернет координационный штаб, сообщил в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков.

"В министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. В ближайшее время будут опубликованы телефоны прямой линии", - написал он.

Советник главы региона заверил, что туристам будет оказана "вся необходимая помощь и поддержка".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также попросил жителей и гостей региона выбирать альтернативные пути проезда в Крым через новые регионы России.

"В связи со сложившейся ситуацией, прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост. Если поездка необходима, выбирайте альтернативный маршрут через новые регионы России", - написал Кондратьев в телеграм-канале.

"По моему поручению, на месте, в Темрюкском районе, сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту. Держим связь с коллегами из Крыма", - добавил Кондратьев.

На въезде в Темрюкский район со стороны Славянска-на-Кубани и Анапы сотрудники полиции информируют водителей, что проезд на Крымский мост закрыт, отметили в оперштабе Краснодарского края.

В 4:20 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему остановлено.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение грузовиков запрещено.

Грузовики используют сухопутный маршрут через новые российские регионы и Керченскую паромную переправу, которая с вечера закрыта без указания причины.