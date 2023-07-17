Ожидающие проезда по Крымскому мосту автомобили начали разворачивать

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Автомобилистов, которые с ночи ожидали проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, начали разворачивать, передал корреспондент "Интерфакса".

По его информации, автомобили двигаются по дороге, которая идет параллельно автоподходу к мосту.

По последним официальным данным, в очереди со стороны Тамани находились 960 транспортных средств, время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Керчи затруднений не было, сообщалось в телеграм-канале с оперативной информацией на подходах к Крымскому мосту в 00:00 мск.

В 04:20 мск понедельника глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Движение автомобилей и поездов по нему было остановлено. Власти призвали использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, а движение грузовиков запрещено.

Грузовики используют сухопутный маршрут через новые российские регионы, а также Керченскую паромную переправу, которая с вечера закрыта без указания причины.