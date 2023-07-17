Движение на Крымском мосту остановили из-за чрезвычайного происшествия со стороны Кубани

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Движение на Крымском мосту остановлено в ночь на понедельник из-за чрезвычайного происшествия в районе одной из опор со стороны Краснодарского края, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава Крыма отметил, что проговорил с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

"Принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", - добавил Аксенов.

На место происшествия выехал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

По последним данным, в очереди со стороны Тамани находились 960 транспортных средств, время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Керчи затруднений не было, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией на подходах к Крымскому мосту по данным на 00:00 мск.

"В связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - написал в своем телеграм-канале советник главы республики Олег Крючков, не уточнив подробностей.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Его открыли в 2018 году. В 2022-2023 годах движение по мосту было частично ограничено из-за ремонта после подрыва грузовика. После этого на переправе был введен досмотр всего въезжающего транспорта, движение грузовиков запрещено.