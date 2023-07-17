Регулируемые цены на газ в РФ повышены на 8% с июля 2024 и еще на 8% - с июля 2025 г.

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Оптовые цены на газ "Газпрома" (регулируемые цены) повышены с 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленности), говорится в приказах Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенных в понедельник на портале официального опубликования правовых актов.

Как сообщалось, в версии Макропрогноза от сентября 2022 года предполагалось более скромное повышение - по 7% в 2024 и 2025 годах. В апреле текущего года Минэкономразвития представило обновленный Макропрогноз, однако возможный размер индексации цен на газ в опубликованных материалах не указывался. Ранее ФАС разместила проекты соответствующих приказов.

В предыдущий раз цены на газ повышались в России с 1 декабря 2022 года - на 8,5%.

Ранее в пресс-службе ФАС "Интерфаксу" комментировали, что "полученные средства будут направлены на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей". "Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, что в свою очередь позволит предоставлять качественные услуги населению", - подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго в свою очередь отмечали: "Индексация тарифов позволит сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний. Сейчас более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет. Кроме того, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной. Благодаря ей газ уже доведён до границ более чем 600 тыс. земельных участков".