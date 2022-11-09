ФАС предложила индексировать цену на газ с 1 декабря на 8,5%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает индексировать регулируемую цену на газ "Газпрома" с 1 декабря 2022 года для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленных потребителей) на 8,5%. Проекты соответствующих приказов федеральная служба разместила на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщалось, правительство РФ решило индексировать цены на газ для промышленности и населения с 1 декабря 2022 года на 8,5%. При этом следующее увеличение цен на газ запланировано только на июль 2024 года.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что "на фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции. Таким образом, газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- электроэнергии".

"ФАС России проконтролирует обоснованность изменения тарифов на газ. Индексация не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, объемы поставок газа для внутренних потребителей Российской Федерации будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации", - заверили в надзорном ведомстве.