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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления "зерновой сделки"

Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления "зерновой сделки"
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона в понедельник направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сообщила Захарова.

По ее словам, "в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции".

Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации - истекает срок 17 июля, к сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно. Де-факто такая ситуация", - сказал Песков журналистам.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекает 17 июля.

Мария Захарова МИД РФ
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