Песков констатировал, что в понедельник зерновая сделка фактически прекращена

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Действие зерновой сделки в понедельник прекращается; как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации – истекает срок 17 июля, к сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно. Де-факто такая ситуация", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, стоит ли ждать в понедельник каких-либо заявлений по зерновой сделке, срок действия которой истекает 17 июля.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать это официальным заявлением о том, что зерновая сделка свое существование прекратила, он повторил: "Она остановилась. Зерновая сделка остановилась, как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки".

При этом пресс-секретарь президента РФ отрицательно ответил на вопрос, может ли атака на Крымский мост, произошедшая в понедельник, повлиять на позицию России по зерновой сделке и стать аргументом в пользу отказа от ее продления.

"Нет, это не связанные абсолютно события. Вы знаете, что еще до этой террористической атаки, собственно, позиция была заявлена президентом Путиным", - сказал Песков.