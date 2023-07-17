Эрдоган заявил о планах обсудить с Путиным будущее "зерновой сделки"

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу черноморской зерновой инициативы, передает "Анадолу".

"Я верю: российский президент Путин хочет, чтобы черноморская зерновая сделка продолжала функционировать", - приводит агентство слова Эрдогана.

Кроме того, турецкий президент заявил, что главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров также обсудят по телефону черноморскую инициативу. При этом он не уточнил, когда именно пройдут переговоры.

По словам Эрдогана, "зерновая сделка" "вошла в историю как пример успешной дипломатии". Он выразил надежду, что она продолжит функционировать без перебоев и заявил об "активных усилиях" Анкары по этому вопросу.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно продления "зерновой сделки".

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она журналистам.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок истекает 17 июля.